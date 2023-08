San Sabino | Atripalda in fermento | gran finale con Enzo Avitabile

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 17 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCon la Tradizionale Alzata del Pannetto del 16 agosto in Piazza Umberto, sono ufficialmente cominciati i festeggiamenti in onore di SanVescovo, Patrono di. Si tratta di una delle manifestazioni più sentite per gli atripaldesi che si svolgeranno da 1 al 17 settembre grazie al Comitato Festa con il Parroco Don Luca Monti. Ecco il programma religioso: Novena e Celebrazione Eucaristica itinerante con la statua del Santo: 7 settembre, giovedi, ore 17.30: in Via Tufara. 9 settembre, sabato, ore 17.30. Via Tiratore. 10 settembre, domenica, ore 17.30: a C.da Alvanite. 11 settembre, lunedi, ore 17.30: a Contrada Pettirossi. 12 settembre, martedi, ore 17.303 in Via San Giacomo. 13 settembre, mercoledi, ore 17-30: in Via Appia. 14 settembre, giovedi, ore 17.30: in Via Manfredi. 15 settembre, venerdi, ore 17.30: C.da ...