San Pietro in Bevagna | 14enne sbalzata dalla giostra in movimento | trasportata all’ospedale in codice rosso È in prognosi riservata Analogo incidente nel tarantino ad inizio mese con conseguenze meno gravi per tre bambini

(Di giovedì 17 agosto 2023) Ieri sera al luna Park di Sanin, frazione di Manduria, il pauroso. LaSwing inha sbalzato fuori dall’abitacolo per la forza centrifuga una ragazza di 14 anni finita contro la struttura in metallo e poi in terra priva di sensi. Cause da dettagliare per l’accaduto. L’adolescente del ferrarese, dopo il volo, è statain“Santissima Annunziata” di Taranto. È innel reparto di neurochirurgia a causa di traumi cranico commotivo, toracico e facciale. Intervenuti i carabinieri. Non è il primodel genere nelin ...

Ieri sera ain Bevagna il pauroso incidente. La giostra in movimento ha sbalzato fuori per la forza centrifuga una ragazza di 14 anni. Cause da dettagliare per l'accaduto. Intervenuti i carabinieri.

Spaventoso incidente ieri sera al piccolo luna park di San Pietro in Bevagna, marina di Manduria, dove una ragazza di 14 anni è stata proiettata in aria ...