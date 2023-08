Intanto ai canali ufficiali del club si è presentato il nuovo portiere Filip, prelevato sempre dalla società nerazzurra: 'Sono arrivato da poco, ma ho seguito tanto la. Ne ...Alla classica frase che sembrerebbe di circostanza Filip, nuovo portiere blucerchiato, ... Sono cresciuto in Italia e conosco la storia della, so dell'importanza della piazza e della ...Eppure, Dejanè rimasto molto legato allae a Il Secolo XIX ha parlato della sua forte passione e dell'affetto per i colori blucerchiati, ancora di più ora che suo figlio Filip è ...

Sampdoria, Stankovic: “Samp piazza importante, non vedo l'ora di iniziare” ItaSportPress

La Sampdoria tornerà in campo il prossimo sabato, 19 agosto alle ore 20:30, per il primo appuntamento di campionato contro la Ternana. Probabilmente sarà anche la data d'esordio di Stankovic da ...MILANO - La rosa dell' Inter di Simone Inzaghi è più leggera. Sebastiano Esposito, uno dei tre fratelli della dinastia, ha trovato una nuova squadra in Serie B: dopo l'esperienza al Bari, l'attaccante ...