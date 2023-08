Sampdoria | accordo raggiunto per Esposito dall’Inter | arriverà in prestito

(Di giovedì 17 agosto 2023) Lahal’con l‘Inter per l’attaccante Sebastiano. Il classe 2002incon obbligo di riscatto in caso di promozione in A dei blucerchiati o al verificarsi di determinate condizioni. Intanto ai canali ufficiali del club si è presentato il nuovo portiere Filip Stankovic, prelevato sempre dalla società nerazzurra: “Sono arrivato da poco, ma ho seguito tanto la. Ne conosco la storia, conosco l’importanza della piazza. Darò sempre il 101% in ogni partita e darò sempre il massimo per la maglia, cercando di dare sicurezza alla squadra. Oltre a vincere. Da qui sono passati tanti serbi, la storia va avanti da molto tempo e sono orgoglioso di essere qui”. SportFace.

Calciomercatoraggiunto con l'Inter per Sebastiano Esposito. I dettagli dell'affare per l'attaccante Laha finalmente trovato l'attaccante che si contenderà il posto con Antonino La ...Commenta per primo Laha chiuso l'per Sebastiano Esposito dell'Inter . L'attaccante ex Bari torna dunque in Serie B dove si aggiungerà alla rosa di Andrea Pirlo per provare a centrare la promozione nella ...... i nerazzurri hanno cercato, fin da gennaio, di mettersi d'con i turchi per abbassare la ... Non solo il Pisa, ma anche il Palermo, il Bari e lain Italia, oltre al Konyaspor e il ...

Sampdoria, accordo raggiunto con l'Inter per il prestito di Sebastiano ... Telenord.it

Calciomercato Sampdoria: accordo raggiunto con l’Inter per Sebastiano Esposito. I dettagli dell’affare per l’attaccante La Sampdoria ha finalmente trovato l’attaccante che si ...L'Alessandria, secondo quanto raccolto da TuttoC.com, ha trovato l'accordo con la Sampdoria per il passaggio in Piemonte di Alfonso Sepe, centrocampista classe 2002 nella passata ...