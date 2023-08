Samp su Facundo Gonzalez | la Juve può prestarlo Ma occhio a Salernitana e Pisa

(Di giovedì 17 agosto 2023) In vista della prossima, lunga stagione di Serie B, ladoria ha bisogno di un rinforzo in difesa, e l'identikit del tassello giusto...

...Sistemata la porta con Sommer e Audero (arriverà in prestito con diritto di riscatto dalla) e ... FOTOGALLERY Foto sito Juventus Continua gallery %s Foto rimanenti CalciomercatoGonzalez ...L'ok del Valencia per la cessione diGonzalez è attesa entro domani: in settimana sosterrà le visite mediche con i bianconeri....Sistemata la porta con Sommer e Audero (arriverà in prestito con diritto di riscatto dalla) e ... FOTOGALLERY Foto sito Juventus Continua gallery %s Foto rimanenti CalciomercatoGonzalez ...

Calciomercato Sampdoria, piace l'idea Facundo González per la ... ClubDoria46.it

In vista della prossima, lunga stagione di Serie B, la Sampdoria ha bisogno di un rinforzo in difesa, e l'identikit del tassello giusto per il reparto conduce ad un giocatore giovane e di prospettiva.Si aspettano cessioni per sbloccare gli arrivi di Ferrari dal Sassuolo e di Esposito dall’Inter ma nel frattempo il club blucerchiato tratta anche per altri ...