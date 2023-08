Salernitana | ufficiale l’arrivo di Trivante Vicent Stewart

1 Laha ufficializzato il colpo in attacco. Si tratta di Trivante Stewart , centravanti giamaicano classe 2000 in arrivo dal Mount Pleasant . Lo annuncia il club granata attraverso i propri ...anche l'ingaggio di Trivante Stewart. Trasferimento a titolo definitivo dell'attaccante ... Adesso lava di corsa, vuole completare il cerchio di mercato al più presto e mettere a ...... è dellala prima ufficialità di oggi con Legowski. Anche la Lazio ha annunciato il ritorno di Pellegrini. Nuovo volto anche per il Cagliari:Prati. Cogliamo l'occasione per ...

Ha soltanto vent'anni ma le idee sono già chiare. Dopo il portiere Costil, Mateusz Legowski è il secondo acquisto della Salernitana e fa sapere ai suoi nuovi tifosi di voler aiutare la squadra a ...