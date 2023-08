Salario minimo | Schifone Fdi | ' Pd si agita | ma poi lascia firmare Sbirulino e Ape Maia'

(Di giovedì 17 agosto 2023) Roma, 17 ago. (Adnkronos) - "Le opposizioni vivono uno psicodramma: il tanto sbandierato successo della petizione è una fake news. Chiedono agli italiani in buona fede diper il, ma il sistema di raccolta delle firme non verifica nulla; tanto che, come scrive e accerta il quotidiano 'Libero' questa mattina, tra i firmatari risultano anche Stalin,e l'Ape. Per non parlare della proposta di legge che abbiamo smontato pezzo per pezzo: dall'esclusione dall'ambito di applicazione del lavoro domestico, alla improbabile richiesta di coperture al governo per finanziare i benefici da accordare alle imprese; fino alla più grave 'dimenticanza': si scrive‘subito' e si legge 15 novembre 2024, quando cioè la proposta di legge ...

Sinistra scatenata sul salario minimo: "Già 200mila firme". Ma non sono vere ilGiornale.it

Chiedono agli italiani in buona fede di firmare per il salario minimo, ma il sistema di raccolta delle firme non verifica nulla; tanto che, come scrive e accerta il quotidiano ‘Libero’ questa mattina, ...Il salario minimo, da qualsiasi parte lo si guardi, che si sia d’accordo o meno, sarebbe una riforma impattante e immediata sulla vita di milioni di persone. Di colpo ricevere offerte lavorative che ...