Salario minimo | per gli italiani dovrebbe essere oltre i 10 euro l’ora

(Di giovedì 17 agosto 2023) Solo il 16% è contrario alla sua introduzione Sono veramente pochi i temi su cui è possibile trovare una convergenza di favorevoli tra l’opinione pubblica di questa entità. Ila 9è visto con favore dalla grande maggioranza, come anche un sondaggio del TP aveva evidenziato. In particolare da ben il 70% degli elettori. Secondo i sondaggi di Noto solo il 16% si dice contrario, mentre è in calo al 14% la quota di indecisi. A favore sono naturalmente quasi tutti quanti votano i partiti di opposizione, quindi il 95% degli elettori di Verdi e Sinistra Italiana, il 92% di quelli del Pd, l’85% di chi sceglie Azione, ma anche la maggioranza delle formazioni di centrodestra. I sì sono al 60% tra i leghisti e tra gli elettori di Fratelli d’Italia e al 62% tra i forzisti. A quanto ...

Iosif Stalin A favore del. Il Mago Oronzo Anche lui a favore del. Homer Simpson Sì, pure lui è a favore. E lo sono anche Osama Bin Laden, il ragionier Ugo Fantozzi e l'Ape Maia. Tutti a favore ...Articoli più letti Gli italiani che hanno hackerato un satellite degli Stati Uniti di Kevin Carboni Il declino di Threads è già iniziato di Chiara Crescenzi La raccolta firme per ildi ...Articoli più letti Gli italiani che hanno hackerato un satellite degli Stati Uniti di Kevin Carboni Il declino di Threads è già iniziato di Chiara Crescenzi La raccolta firme per ildi ...

Sinistra scatenata sul salario minimo: "Già 200mila firme". Ma non sono vere ilGiornale.it

Per ministri e premier Giorgia Meloni, il cerchio rosso sul calendario delle vacanze è fissato per il 28 agosto: per quel giorno infatti è fissato il consiglio dei ministri che, ...Chiedono agli italiani in buona fede di firmare per il salario minimo, ma il sistema di raccolta delle firme non verifica nulla; tanto che, come scrive e accerta il quotidiano ‘Libero’ questa mattina, ...