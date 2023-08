Salario minimo | i promotori | “Raccolte quasi 300mila firme” Aderisce anche il sindaco di Lecce

(Di giovedì 17 agosto 2023) Mentre continua la raccoltaper chiedere al governo di introdurre unper legge, le opposizioni rivendicano di averraggiunto quotasottoscrizioni sul sito www.subito.it. Ad annunciare il nuovo traguardo nella campagna, sono stati per i primi i dem che su Facebook hanno risposto alle accuse di irregolarità: “Stamattina i giornali di destra attaccano la nostra raccolta, insinuando dubbi ridicoli. Vi tranquillizziamo, ledoppie e i nomi di fantasia vengono rimossi e non conteggiati“, si legge su Facebook. “Sapete perché ci attaccano? Perché tutti insieme stiamo facendo questa battaglia. Grazie alla vostra partecipazione e ai partiti di opposizione (Azione, AVS, +Europa, M5s) che ...

Il premier Giorgia Meloni ha indicato un orizzonte di 60 giorni dall'incontro con le opposizioni sula Palazzo Chigi per arrivare a un intervento concreto sugli stipendi e in tempo utile per la manovra. Il dossier è stata affidato al Cnel. Il presidente del Consiglio nazionale dell'...... specie se pensiamo a quanto si sta verificando con il Pnrr o alla sua contrarietà a misure importanti come quella del, il tutto nel conformismo delle classi dirigenti della destra ...Secondo uno studio del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, sono circa 60 mila i lavoratori italiani interessati dal. L'emergenza riguarda in totale il 3% degli stipendiati d'Italia: ovvero chi è impiegato in settori come le pulizie, la vigilanza e l'aiuto agli anziani. La memoria che ricostruisce la ...

Secondo uno studio del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, sono circa 60 mila i lavoratori italiani interessati dal salario minimo. L'emergenza riguarda in totale il 3% degli stipendiati d'Italia: ovvero chi è impiegato in settori come le pulizie, la vigilanza e l'aiuto agli anziani.