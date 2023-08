Sabrina Ferilli spiega perché non ha mai avuto figli

(Di giovedì 17 agosto 2023) In un'intervista fiume e ricorda quando ha provato ad adottare... L'articolo proviene da Novella 2000.

Questa volta la critica non arriva dal solito esponente riformista in rotta con il nuovo corso del Pd, ma da. Lei, con un passato tutto a sinistra (il padre era anche un dirigente ...Figlia di un dirigente del Partico Comunista,in un'intervista a Vanity Fair rivendica il suo essere di sinistra, anche se, dice, ora collocarsi politicamente "è un problema. Perchè oggi la sinistra si occupa di alcuni temi ...Attraverso una lunga intervista concessa a Vanity Fair durante una pausa dalle registrazioni delle puntate di Tú sí que vales, dove anche il prossimo autunno sarà 'giudice popolare',è tornata a raccontarsi senza tanti filtri, offrendo un punto di vista inedito sul suo lavoro, sulla sua vita privata e sull'attuale scenario politico. Dall'inizio sul set all'ultima ...

"Schlein troppo radicale, Meloni coerente e preparata". Sabrina Ferilli demolisce la sinistra ilGiornale.it

Si è sempre professata donna di sinistra Sabrina Ferilli, figlia di un dirigente del Partito Comunista Italiano che alle ultime due tornate elettorali per il comune di… Leggi ...Sabrina Ferilli ha espresso pubblicamente la sua opinione su alcune tematiche relative alla politica in Italia. Sabrina Ferilli ha rilasciato un’intervista a Vanity Fair in cui si è espressa anche su ...