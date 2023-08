(Di giovedì 17 agosto 2023) L’ex direttore sportivo dell’Walterapprova la linea presa dalla dirigenza nerazzurra per il caso Lazar. Queste le sue parole su Radio Sportiva. PRESA DI POSIZIONE – Walterè chiaro: «Questa è stata unadella. Per una questione di soldi hanno vietato al ragazzo di aggregarsi alla squadra subito. Il problema è stato creato,aveva il diritto e il dovere di presentarsi il primo giorno all’allenamento con i compagni. Un peccato sapere che intorno a un talento così grande si muovonoessi che non c’entrano nulla col calcio. Brave le società a reagire con violenza a queste situazioni antipatiche»-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente ...

Insomma dopo il trio femminile delle meraviglie " Ambra, Martina Caironi e Monica ...per la seconda volta Valentina Petrillo che, dopo essere stata la prima transgender paralimpica a ...Marin giovane,e con l'aggravante di essere bella, ma soprattutto donna. Peccato che quella ...di qualche giorno le immagini festose delle Charlie's Angels - come si sono definite, ...Marin giovane,e con l'aggravante di essere bella, ma soprattutto donna. Peccato che quella ...di qualche giorno le immagini festose delle Charlie's Angels - come si sono definite, ...

Sabatini: «Brava Inter a reagire! Follia famiglia Samardzic» Inter-News.it

In attesa di ritrovare la serie B non si è lavorato nemmeno per dare segnali ai big dai quali si è scelto di ripartire ...