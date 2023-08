Rugby | Test Match | Italia | con la Romania una partita da vincere convincendo

Leggi su oasport

(Di giovedì 17 agosto 2023) Terza amichevole estiva per l’delche sabato affronta laa San Benedetto del Tronto. Dopo le sconfitte con Scozia e Irlanda terzoper i ragazzi di Kieran Crowley nella strada verso la Coppa del Mondo di settembre in Francia. Efondamentale sia per le scelte finali del ct sia per capire il reale stato degli azzurri. Nonostante i proclami e i, anche giusti, ambiziosi obiettivi che una nazionale deve porsi, infatti, ai Mondiali la corsa più realistica per gli azzurri è quella per il terzo posto nel girone. Con gli All Blacks da affrontare e i padroni di casa della Francia (nonostante le loro poco convincenti amichevoli sin qui), sulla carta ialla portata di Lamaro e compagni sono quelli contro Namibia e Uruguay. Due formazioni che come qualità e ...