Rugby | Kieran Crowley | “L’importante è la prestazione | non lo scarto della vittoria Ritorno di Capuozzo fondamentale”

Leggi su oasport

(Di giovedì 17 agosto 2023) Continua il processo di avvicinamento dell’Italmaschile alla Coppa del Mondo che si svolgerà in Francia dall’8 settembre al 28 ottobre di quest’anno. Oggi è stato annunciato il quindici che andrà ad affrontare la Romania nel prossimo test match di domani e ha spiegato le sue scelte in conferenza stampa il commissario tecnico. Sull’assenza di Menoncello: “Con la perdita di Menoncello, Morisi era già importante prima ma adesso lo è ancora di più. La sua esperienza come numero 12 sarà, così come lo sarà il feeling con Brex, altro giocatore importante per noi. All’occorrenza anche Paolo Garbisi può giocare in quella posizione, spostando Allan all’apertura”. Sull’obiettivo di questa sfida: “Rispetto alle partite contro Scozia e Irlanda ci sono aspettative diverse. Ci aspettiamo di vincere e ...