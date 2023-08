Ruba abiti in negozio a Roma | arrestata figlia di una ex Miss Italia

(Di giovedì 17 agosto 2023) Ha primato diversi capi di abbigliamento da un grande magazzino della Capitale e poi ha colpito con calci e pugni l’addetto alla vigilanza e la responsabile del. Per questo è statadai carabinieri una ragazza di 27 anni,di una ex. Arresto, per l’accusa di rapina, convalidato dal giudice che l’ha rimessa in libertà. La ragazza, dopo essersi impossessata del materiale, ha minacciato la responsabile dele l’addetto alla vigilanza, colpendoli con calci e pugni. Nel corso dell’udienza di convalida l’indagata avrebbe ammesso le responsabilità chiedendo scusa per quanto compiuto.

Ruba abiti in negozio a Roma,arrestata figlia ex Miss Italia Agenzia ANSA

