Rovella e Pellegrini alla Paideia sostengono le visite mediche

Sono circa una cinquantina i tifosi fuori la Paideia che dalle otto hanno aspettato i due nuovi acquisti per la squadra biancoceleste. Nicolo'e Lucasono arrivati alla struttura per le visite mediche. Il centrocampista si e' limitato a salutare da lontano i tifosi che intonavano i cori, mentre il difensore e' entrato in ...LOTITO STA CUCINANDO - Chiudendo, Lotito si proietta di nuovo in ambito azzurro. Ve lo ricordate con la felpa della Nazionale Penso la stia tenendo da parte per qualcuno ...Da una sponda all'altra del Tevere, dove la Lazio ha completato gli acquisti didalla Juventus, adesso Lotito lavora a un colpo di prestigio tra i pali: offerto un biennale a ...

TMW - Lazio, ecco Rovella e Pellegrini alle visite mediche: si attende l'annuncio del terzino TUTTO mercato WEB

Attraverso un comunicato, pubblicato sul sito del club, la Juventus ha annunciato la cessione a titolo temporaneo di Nicolò Rovella alla Lazio. Il club bianconero dunque cede in prestito il centrocamp ...Nicolò Rovella e Luca Pellegrini sono ormai 2 ex giocatori della Juventus. Il centrocampista classe 2001 e il terzino sinistro classe 1999 stanno infatti sostenendo in questi minuti le visite mediche ...