Rosella Sensi esclusiva | Papà Franco merita un ricordo

ROMA -non ha due sorelle, ma tre. Una è la Roma. Lo disse tanti anni fa suo padre: "La Roma è la mia quarta figlia femmina" . Forse quella che ha amato di più, a tratti. Di sicuro, sempre ...Una data storica ricordata con affetto anche da. . Leggi i commenti News as roma: tutte le notizie 3 agosto 2023, tramite i propri account sui social, ha voluto ricordare quella splendida serata: "Il 3 agosto del 2000 c'erano quindicimila persone all'Olimpico. Non si giocava nessuna partita, non c'...

Rosella Sensi: "Quindici anni senza Franco Sensi, un nome che ha fatto la storia di questa città" Voce Giallo Rossa

Il 17 agosto 2008 moriva l’indimenticabile presidente del terzo scudetto che ha lasciato una traccia indelebile nella storia del club ...A 15 anni dalla scomparsa di Franco Sensi, il 17 agosto 2008, la figlia Rosella ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano romano. Queste le sue parole rilasciate al Corriere dello Sport: Suo ...