Roma | ruba vestiti in negozio | arrestata figlia ex Miss Italia

(Di giovedì 17 agosto 2023) Si sarebbe impossessata di merce per oltre 200 euro Ha primato diversi capi di abbigliamento da un grande magazzino della Capitale e poi ha colpito con calci e pugni l’addetto alla vigilanza e la responsabile del. Per questo è statadai carabinieri una ragazza di 27 anni,di una ex. Arresto, per l’accusa di rapina, convalidato dal giudice che l’ha rimessa in libertà. La ragazza, che si era impossessata di merce per un valore di oltre 200 euro dopo aver divelto le placche anti-taccheggio, nel corso dell’udienza di convalida avrebbe ammesso le sue responsabilità chiedendo scusa per quando accaduto. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

