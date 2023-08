(Di giovedì 17 agosto 2023) Il campionato dellaripartirà domenica serà contro la. Per l'esordio, gli uomini di Josè Mourinho ( che aspetta ancora novità dal mercato in entrata ) potranno contare su un alleato ...

Il campionato dellaripartirà domenica serà contro la Salernitana. Per l'esordio, gli uomini di Josè Mourinho ( che aspetta ancora novità dal mercato in entrata ) potranno contare su un alleato che non ha mai fatto ...Mentre José Mourinho aspetta gli ultimi colpi di mercato, lariparte dall'unica certezza della scorsa stagione: l'tutto esaurito. Sarà così anche domenica nell'esordio con la Salernitana per il primo sold out della stagione, che lo Special One e ...Prosegue il percorso di avvicinamento della Salernitana al match di domenica contro la. Per la prima trasferta della stagione Sousa deve fare i conti con l'emergenza in difesa: ...dell'. . .

Roma, Olimpico sold out con la Salernitana: continua la serie record Corriere dello Sport

Per l'esordio in campionato, i giallorossi giocheranno in uno stadio gremito. Il club sui social: "Ci vediamo domenica" ...Ancora una volta, i tifosi della Roma si preparano a vivere un’intensa esperienza, con lo Stadio Olimpico che sarà completamente riempito per la 34ª volta consecutiva, in occasione del match contro la ...