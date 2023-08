Roma | Matic svela | «Ho scelto il Rennes dalla prima telefonata | ecco perchè»

(Di giovedì 17 agosto 2023) L’exnista Nemanjahato i motivi che lo hanno spinto a trasferirsi al: le sue dichiarazioni L’exnista Nemanjaha parlato così ai canali ufficiali deldel suo trasferimento in Francia. LE PAROLE – «Fin da quando ho ricevuto lachiamata del, ho sentito un’energia positiva. Il progetto che mi hanno spiegato e fatto vedere è quello che mi ha attratto a venire qui. Il club sta crescendo e sono felice di farne parte. In carriera ho giocato contro alcune squadre francesi, ho giocato molto tempo in Inghilterra e poi ho firmato per ladove sono stato un anno. Sono molto felice di poter giocare qui, non vedo l’ora di iniziare e sono felice per questa nuova ...

Nemanja Matic si è appena trasferito dalla Roma alla squadra francese del Rennes. Ecco le sue prime parole, con un ringraziamento alla Roma e a Mourinho.