Roma | il piccolo ‘miracolo’ che avviene tutti i giorni in questa Chiesa | succede tutti i giorni alle 17 | 30 

(Di giovedì 17 agosto 2023) Ac’è unamolto suggestiva in cui ogni giorno alla stessa orauna sorta dimiracolo. Un appuntamento da non perdere per chi si trova in città e naturalmente per i turisti che visitano la Capitale ogni anno. Ladel Gesù a– Foto: ShutterstockSi tratta delladel Gesù, sita nella Piazza del Gesù, dove ogni giorno17:30 viene attivato un meccanismo che abbassa una pala d’altare decorata, lunga 6 metri. LEGGI ANCHE: — Ac’è un’altrain cuiun: il quadro che appare e poi scompare>> Ilmiracolo quotidiano nelladel ...

... dedicato ai giovani e presentante Eco - Oca insieme alla presentazione del 'Dizionario ... mentre il 20 agosto la Notte Verde si concluderà in Viacon l'esibizione dei 'Musici', ...... non a caso ha ottenuto la cittadinanza del nostro Paese e il passaporto dal sindaco diWalter ... 'SE RIVINCE TRUMP, SCAPPO IN MOLISE' - Quando ilDe Niro aveva 3 anni, i suoi genitori si ...Si tratta di ricercatori e studenti italiani, delle università di Milano, Torino,, Padova, ... Accaparrandosi anche unrecord: i geni dell'informatica italiani sono infatti stati i primi a ...

Roma, piccolo aereo va fuori pista e prende fuoco: salvo il pilota TGCOM

Era uscito per andare a lavoro ma non ha fatto in tempo ad arrivarci che una telefonata dei vicini lo ha riportato immediatamente sulla strada di casa: una donna con quattro bambini stava ...Armando Biagi è morto a soli 55 anni stroncato da un malore dopo aver salvato il figlio in mare che rischiava di annegare ...