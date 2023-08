Roma | i dubbi su Zapata e c’è una nuova pista | Abel Ruiz

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 17 agosto 2023), continua la ricerca di un attaccante: l’Atalanta non apre al prestito per Duvane si valuta il capitano della Spagna Under 21 Il grande rebus dellarimane l’attaccante: con la stagione ormai alle porte i giallorossi non hanno ancora trovato la punta titolare, visto l’infortunio di Abraham e isu Belotti. Come riportato dal Corriere dello Sport, i giallorossi stanno riflettendo su: l’Atalanta dice no al prestito e vuole 6 milioni. Il totale dell’operazione si aggira attorno ai 20 milioni, considerati troppi per un giocatore di 32 anni. Con Marcos Leonardo sempre più complicato, si pensa ora ad un nuovo obiettivo: piace, attaccante della Spagna under 21 e del Braga. Per lui pronti 18 milioni.