Rogo Thyssenkrupp Torino | l’ex ad Espenhahn in galera dopo 16 anni

(Di giovedì 17 agosto 2023) Torna alla ribalta iI caso dell’incendio alladinel 2007. Il manager Harald– ex amministratore delegato della divisione italiana dell’acciaieria tedesca – si trova infatti in carcere in Germania dal 10 agosto scorso. Sconterà la pena in regime di semilibertà, recandosi in prigione soltanto per dormire. Tuttavia, è questo il punto, uno dei più alti responsabili del disastro comincia a scontare la sua pena. A quasi 16dall’incendio dello stabilimento torinese, il 6 dicembre 2007, che provocò la morte di 7 lavoratori, la vicenda processuale arriva quindi a una conclusione.aveva ricevuto una condanna dal tribunale a 5, ma finora non aveva scontato nemmeno un giorno di carcere. Harald, fra i responsabili della ...