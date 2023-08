Rodrygo | «A calcio si gioca con la testa non con i piedi | la psicologia ha cambiato la mia vita»

(Di giovedì 17 agosto 2023), attaccante brasiliano del Real Madrid, 22 anni, adesso diventato titolare dei Blancos, ha rilasciato una lunga intervista ai brasiliani di Globoesporte. Ha parlato anche della suaprivata e dell’importanza dello psicologo per la sua carriera. Parla del tempo libero. «Mi è sempre piaciuto fare altre cose. A volte sono un po’ pigro, ma i miei genitori continuano a pungolarmi. Parlo già spagnolo, ho ripreso le lezioni di inglese. Lavoro con uno psicologo, che è un aspetto importante di questi tempi, perché è la mente che governa tutto. Quando la gente capirà che giochiamo acon la mente e non con i, molte cose cambieranno. Lavoro anche a casa con un personal trainer». Lo psicologo perè di fondamentale importanza, anche se all’inizio non ne era convinto. «Quando mi hanno ...

Io credo seriamente che qualcuno, nelle gerarchie del biscione, veda ilcome una somma di ... peccato che non parliamo di fenomeni come Vinicius e. Arnautovic è forse l'acquisto più ...Protagonista con il Real Madrid e anche col Brasile , nonostante la giovane etàGoes si sta facendo spazio sempre più ai vertici delmondiale. L'attaccante ha parlato a Globo Esporte raccontando alcuni aspetti della sua carriera tra club e Nazionale. Importanti dei ...Modric e Kroos in panchina, centrocampo in mano a quattro 20enni,e Vincius 'punte' e via ... sperando che Musiala non faccia quel definitivo salto di qualità a stella mondiale del

Rodrygo: “A 22 anni ho già vinto tutto col club ma non basta. Voglio il Mondiale col Brasile” ItaSportPress

Mentre il Real Madrid rimane attento a quanto sta accadendo con Mbappé, il mercato avanza e altre squadre chiamano per chiedere informazioni su alcuni calciatori ...Protagonista con il Real Madrid e anche col Brasile, nonostante la giovane età Rodrygo Goes si sta facendo spazio sempre più ai vertici del calcio mondiale. L'attaccante ha parlato a Globo Esporte ...