Rocca Priora – Arrestato in Albania l’omicida di Petrit Caka

(Di giovedì 17 agosto 2023) Nella notte dell’11 agosto, ma la notizia è stata diffusa oggi, la Polizia albanese haai fini estradizionali, in una zona rurale dell’, il quarto indagato per l’omicidio di, avvenuto il 13 dicembre 2022 a(RM), attivamente ricercato in ambito internazionale dallo scorso luglio. L’importante risultato investigativo è frutto del sinergico sforzo profuso dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Frascati e dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia – 2a Divisione Interpol, sotto l’egida della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri. Il soggetto, ritenuto essere uno degli esecutori materiali del grave fatto di sangue e pertanto destinatario di un’ordinanza che dispone la misura della ...

Aveva organizzato l'omicidio del marito perché stanca di essere vittima di una serie di maltrattamenti in famiglia. L'uomo, Petrit Caka , è stato ucciso il 13 dicembre 2022 a, in provincia di Roma. A ricostruire i contorni del caso sono stati i carabinieri del nucleo Investigativo del gruppo di Frascati che, coordinati dalla procura di Velletri, lo scorso ...... in una zona rurale dell'Albania, il quarto indagato per l'omicidio di Petrit Caka, avvenuto il 13 dicembre 2022 a(RM), attivamente ricercato in ambito internazionale dallo scorso ...E' stato arrestato il quarto componente del commando che il 13 dicembre del 2022 prese parte all'omicidio del 49enne albanese Petrit Caka, ucciso nella sua abitazione dia coltellate. L'...

È stato arrestato il quarto indagato per l'omicidio di Petrit Caka, avvenuto il 13 dicembre del 2022 a Rocca Priora, ai Castelli Romani. L'uomo, ricercato in ambito internazionale dallo scorso luglio, ...