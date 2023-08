Roberto Vannacci | le associazioni Lgbtq+ | ' Omofobia e razzismo non stupiscono'

Affermazioni allucinanti, che fino a qualche anno fa avrebbero alzato un polverone mediatico incredibile. Oggi invece, se la polemica scatta ...è il generale di Divisione dell'Esercito Italiano. Il militare, 55 anni, ha autoprodotto un libro dal titolo ' Il Mondo al contrario' (attualmente tra i più venduti su Amazon ndr) in ...Su Amazon è fra i più venduti. Il libro si intitola Il mondo al contrario , è un testo autoprodotto da, generale dell'esercito italiano. Nel sunto sul sito si dice che la volontà è quella di " provocatoriamente rappresentare lo stato d'animo di tutti quelli che, come me, percepiscono ...

“Cari gay, non siete normali”. Bufera sul libro del generale Vannacci LA NAZIONE

L'Esercito "prende le distanze" da quanto scritto dal generale di divisione Roberto Vannacci nel libro autoprodotto Il mondo al contrario, in cui attacca gay, femministe, ambientalisti e immigrati. Ne ...Il libro del generale Roberto Vannacci, ex capo dei paracadutisti della Folgore e oggi alla guida dell’Istituto Geografico Militare, “Il mondo al contrario”, sta facendo parlare e non poco. Il volume, ...