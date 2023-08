Robert De Niro | ottant' anni da Toro scatenato

(Di giovedì 17 agosto 2023) D iciotto mesi di allenamento sul ring, per capire, assorbire, trasformarsi. Pugni presi, pugni dati. Pugni, pugni, pugni. L'autenticità ad ogni costo, costi quel che costi. E trenta chili di peso ...

Interpretare Jack La Motta in 'Toro scatenato' (titolo originale 'Raging Bull') - perDeche oggi compie 80 anni - è stata un'esperienza di vita, un momento che l'ha consacrato - era il ...Altre notizie su:DeOggi, compie ottant'anniDe, li festeggerà a New York, nel Greenwich Village, quartiere dove nacque, con un party esclusivo in un locale italiano. E già perché uno dei più grandi attori ...

De Niro aveva recitato in alcuni film prima e pure Scorsese ne ... anche se quell’anno vinse Gente comune, debutto alla regia di Robert Redford (a proposito di scivoloni dell’Academy). Niente e ...Roma, 17 ago. (askanews) - Compie 80 anni Robert De Niro, mito del cinema, attore camaleontico che da decenni regala interpretazioni entrate ...