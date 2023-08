Robert De Niro | i migliori 5 film che forse non avete visto

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 17 agosto 2023) Da Cento e una notte di Agnès Varda fino a Stone di John Curran: i cinquediDeche dovreste riscoprire. Sì, certo: Taxi Driver, Il Cacciatore, Toro Scatenato, C'era una volta in America, Heat - La Sfida, Quei Bravi Ragazzi. Si fa presto a definireDecome uno dei più grandi attori della storia del cinema, prendendo in considerazione solo i suoi capolavori. Invece,Anthony DeJr., nato nel Greenwich Village il 17 agosto del 1943 (già, ottant'anni e non sentirli), nella sua lunga e prolifica carriera, ha preso parte ad innumerevoli titoli "alternativi", e lontani dalla sua solita iconografia cinematografica. Gli esordi sono un esempio: a vent'anni venne diretto in un piccolo ruolo da Brian …