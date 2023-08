Robert De Niro fa 80 anni | le 10 interpretazioni nella storia

Come rinchiudere in soli cinque film in streaming la carriera di uno dei più grandi attori della storia del cinema Compie oggi 80 anni la leggenda viventeDe, il quale fin dagli anni '70 ci ha regalato una serie di interpretazioni, personaggi e film impossibili da dimenticare. Dalla collaborazione duratura e preziosa con Martin Scorsese - ...H a 80 anni , 100 film, 2 Oscar e sei figli (da tre donne diverse) .Defesteggia un compleanno da Toro Scatenato di Hollywood . Amatissimo per la sua mimica, per quell'inconfondibile neo (e per come perde le staffe nei ruoli da gangster), questa leggenda ...Di recente è stato sia un "nonno scatenato" che "uno stagista inaspettato". Non che ci fosse bisogno di conferme sulla versatilità diDe, due volte Premio Oscar (8 le nomination), che compirà 80 anni il prossimo 17 agosto, ma fa piacere vederlo cimentarlo in ruoli scult (il primo) e rom - com (il secondo caso). Comunque ...

Una carriera di grandi capolavori per l'interprete preferito di Martin Scorsese e non soltanto. Ecco cinque dei suoi film in streaming che lo hanno reso una leggenda vivente.Una raccolta di aneddoti e curiosità, dalla A alla Z, sull’attore premio Oscar nato a New York il 17 agosto 1943 ...