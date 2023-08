Robert De Niro | «Come odio le punture»

"Il talento sta nelle scelte": questa sua scarna riflessione a proposito della sua carriera suona come il marchio di fabbrica di uno dei più grandi attori di sempreLa lavorazione del film in città è iniziata lo scorso luglio, quando su un set a Mergellina è arrivato anchede(in vacanza a Napoli) per salutare il regista. A inizio settembre le ...E' uno dei più grandi attori della storia del cinema.Decompie 80 anni (il 17 agosto). Talento e metodo in lui hanno raggiunto il livello più alto. Un volto iconico nel quale i tratti italiani esplicati dal cognome sono evidenti. Il mitico ...

Tanti auguri Robert De Niro, come te nessuno mai Today.it

LOS ANGELES - «Il talento sta nelle scelte»: questa scarna riflessione di Robert De Niro a proposito della sua carriera suona come il marchio di fabbrica di uno dei più grandi attori di sempre."Che hai fatto in tutti questi anni" "Non sono andato a letto presto", potrebbe dire De Niro che passa il traguardo degli 80. Tante celebrazioni per l’attore di “Taxi Driver” e mille altri film, simb ...