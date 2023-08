Robert de Niro | 80 anni | auguri in foto

Leggi su panorama

(Di giovedì 17 agosto 2023) Radici italiane e vita in America. Ma lui fa parte di quegli emigrati che "ce l'hanno fatta". E sono diventati famosi nel mondo dorato di Hollywood. Stiamo parlando diDedetto Bob, originario di Ferrazzano (Campobasso) e famoso in tutto il mondo. Non bello, forse, ma sensuale e ricco di fascino. Bravo, soprattutto. Istrionico e perfezionista. Quel mix che piace a tutti, alle donne in particolare. Maestro nel sapersi calare in qualsiasi personaggio, ha interpretato il tassista psicopatico di Taxi Driver, il mafioso del Padrino Parte II, il pugile di Toro Scatenato, Lucifero in Angel Heart. Molti suoi film, come Il cacciatore, Mission, Novecento, C'era una volta in America, sono già entrati nella storia del cinema. Ecco i suoi 80vissuti (e recitati) intensamente.