Robben | da stella a stagista nel Groningen | ecco cosa farà

La nuova vita di Arjen Robben. Torna al Groningen nelle vesti di... stagista

Nuova opportunità di carriera per Arjen Robben. L'ex stella del Bayern Monaco ha iniziato uno stage nel club in cui ha mosso i primi passi da professionista e dove è tornato a chiudere la carriera, ...Samuel Chukwueze si presenta come nuovo giocatore del Milan. L'attaccante nigeriano esalta Pioli e lancia la sfida scudetto individuando in Robben la sua fonte di ispirazione.