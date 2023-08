Rivoluzione green | elettori tenuti all’oscuro della spaventosa verità

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 17 agosto 2023) Che finalmente l’industria automotive europea stia aprendo gli occhi sull’elettrico? “L’auto elettrica è unaper ricchi, la mobilità privata per come l’abbiamo conosciuta non esisterà più”. No, non è un tweet di qualche svitato complottista negazionista climatico. Sono le parole di Luca de Meo, il ceo di Renault, e presidente dell’ACEA (l’Associazione europea dei costruttori di auto), in una intervista di qualche giorno fa al Messaggero-Motori. Mobilità cinese o per pochi Il 2035, l’anno dello stop all’immatricolazione di nuovi veicoli a benzina e diesel nei Paesi dell’Unione europea, è dannatamente dietro l’angolo e i costruttori stanno forse realizzando di non avere nulla da mettersi, di aver cavalcato l’elettrico per ragioni di marketing e sussidi, ma di fatto spianando la strada ai loro concorrenti cinesi, pronti a invadere il Vecchio Continente. ...