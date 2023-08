Rivera | «Gli allenatori? Fanno cinema | non è chiaro cosa sentano i calciatori in campo»

(Di giovedì 17 agosto 2023) Giannicompie 80 anni. Lo intervistano un po’ tutti. Vorrebbe fare il ct della Nazionale. Eccodice al Corriere della Sera. Glinon danno indicazioni utili? Mica sono tuttiin. «Tutto. Non èche poi sanno giàfare». «Non sono tipo da bilanci, per me l’età non esiste: Mick Jagger e Paul McCartneyancora concerti, alla Casa Bianca c’è un signore che ha la mia età, John Glenn a 77 anni è tornato sulla Luna, perché io non posso fare l’allenatore a 80?»più volte si è proposto a ct dell’Italia, e dopo le dimissioni di Mancini ribadisce la sua disponibilità: «L’ho detto a Gravina: ...

era Golden Boy e Abatino, anche Nureyev. Facevano piacereaccostamenti "Mi faceva piacere l'accostamento a persone abili e serie. Nureyev era il più grande ballerino dell'epoca: era un ...Intervista a: 'A 80 anni me la gioco'.'È ancora Napoli': così apre il Corriere dello Sport. Sabato è campionato:Azzurri ripartono in pole. Spalletti e basta: la FIGC non si ferma davanti ...In tutto ciòAzzurri (nel senso dell'Italia) non hanno ancora un commissario tecnico. Ma ... E si fa sentire Gianni. Si propone come allenatore della Nazionale, dicendo che ha già avvertito ...

Gianni Rivera, gli 80 anni di un mito senza età - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Ho preso vari patentini, sono diventato allenatore professionista”: così in un’intervista a La Gazzetta dello Sport Gianni Rivera che domani compie 80 anni.: “Un compleanno è sempre un buon giorno.Gianni Rivera, 80 anni domani, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera in cui dà la sua disponibilità a ct dell'Italia ...