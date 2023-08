Rivera compie 80 anni “Vorrei fare il CT | ai sauditi direi no”

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 17 agosto 2023) ROMA (ITALPRESS) – Da “Golden Boy” i sogni li ha realizzati quasi tutti: Pallone d'oro nel 1969 e tre volte sul tetto d'Europa tra Milan e nazionale. Poi la carriera da dirigente rossonero e azzurro e l'avventura politica con diversi incarichi a livello parlamentare. A 80, chedomani, Gisogna l'unico ruolo di rilievo che ancora gli manca nel calcio. “Adesso che posso farlo mi piacerebbe diventare allenatore”, rivela in un'intervista all'Italpress. Per iniziare la carriera da tecnico alla sua età però serve un assist, come quello che lui offrì a Prati in finale di Coppa dei Campioni contro l'Ajax. L'ha atteso, ma per ora non è arrivato. “Avevo pensato alla Nazionale. Io mi sono proposto, vediamo se la cosa va o non va. Per ora non ho sentito nessuno. Probabilmente hanno fatto altre scelte, anche ...