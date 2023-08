Rivera compie 80 anni Vorrei fare il CT | ai sauditi direi no

A 80 anni, chedomani, Giannisogna l'unico ruolo di rilievo che ancora gli manca nel calcio. "Adesso che posso farlo mi piacerebbe diventare allenatore", rivela in un'intervista all'...A 80 anni, chedomani, Giannisogna l'unico ruolo di rilievo che ancora gli manca nel calcio. "Adesso che posso farlo mi piacerebbe diventare allenatore", rivela in un'intervista all'...- - > Giannidomani80 anni - Ansa . Domani il grande n. 10 del Milan e dell'Italia80 anni e ha ancora diversi progetti: "Tavecchio mi voleva ct, ho scritto a Gravina e se mi chiama io ci ...

Gianni Rivera compie 80 anni: «Sono pronto a fare il ct della Nazionale» Corriere della Sera

Ultim'ora su ticinonotizie.it ROMA (ITALPRESS) – Da “Golden Boy” i sogni li ha realizzati quasi tutti: Pallone d’oro nel 1969 e tre volte sul tetto d’Europa tra Milan e nazionale. Poi la carriera da d ...Gianni Rivera compie domani 80 anni e per l'occasione si 'candida' a ricoprire il ruolo di ct azzurro dopo le dimissioni di Roberto Mancini: ...