Risucchiato Dramma alle Terme di Cretone | la morte atroce di un bimbo di 8 anni

(Di giovedì 17 agosto 2023) Un bambino di 8è morto annegato durante lo svuotamento e la pulitura delle vasche delledi, a Palombara Sabina, vicino Roma. Il, secondo le prime informazioni, sarebbe caduto in acqua e sarebbe statodallo scarico ma la dinamica sarebbe ancora da accertare. L'intervento per recuperare il corpo è ancora in corso. L'incidente sarebbe avvenuto verso le 18.30. Sul posto i Carabinieri di Palombara Sabina, i militari di Monterotondo, i Vigili del Fuoco e il 118. Adesso gli inquirenti dovranno ricostruire cosa è successo questo pomeriggiodi. Gli accertamenti proseguono per capire in che modo ilsia statoproprio dallo scarico. Il bambino è morto ...