Risparmia sulle spese del prossimo anno scolastico altrimenti le cifre saranno altissime

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 17 agosto 2023) Le famiglie che devono preoccuparsi dell’acquisto di materiale didattico eaffronterquest’aumenti generalizzati: c’è un unico modo dire. Manca ormai poco all’inizio dell’2023/24. E torna puntuale la polemica sul costo dei libri di testo. Secondo le previsioni, quest’i libri scolastici costertra il 3% e il 4% in più rispetto all’scorso. La causa del rincaro? Più che un motivo fattuale ci si scontra con una serie di motivazioni. Comere sull’acquisto dei libri di scuola – ilovetrading.itA far alzare il prezzo sono le nuove edizioni, stampate dopo che il costo della carta è leggermente salito per via del conflitto in Ucraina. Queste nuove edizioni ...