Rimini in Musica 2023 con Tiromancino | Branduardi | Pupi Avati | Cricca

... senza strategie, cercando un suono nuovo ma andando con la memoria allaelettronica italiana di quel periodo. The Kolors si sono formati a Milano nel 2009 e hanno vinto Amici nel 2015. ...... cercando di domandargli aneddoti e curiosità sulla storia musicale del padre e su quali siano i programmi futuri per portare avanti una tradizione, una, una voglia di ballare via liscio. L'...Laè protagonista nel fine settimana di. A tal proposito, il palcoscenico marittimo dellaBeach ArenA tal proposito, la proposta musicale dellaBeach Arena è più ...

Eventi a Rimini: cosa fare durante il weekend del 17-20 agosto il Resto del Carlino

Sul palco della Rimini Beach Arena a due passi dal mare, ritorna Elrow, il party concepito come un vero e proprio festival con un tripudio di musica, colori ed allestimenti. Questa estate la festa più ...Ricordiamo che dal 17 al 20 agosto, torna Il Palio Del Daino, organizzato dalla Proloco di Mondaino con la collaborazione dello stesso Comune, il Palio del Daino fa fare ai visitatori un salto ...