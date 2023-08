(Di giovedì 17 agosto 2023) Milano, 17 ago. (Adnkronos Salute) - Far tornare indietro il tempo, riavvolgendo il nastro delche. A 70 anni tornare lucidi come a 30-40. Un sogno che potrebbe trovare un alleato più vicino di quanto si pensi: nelpotrebbe infatti nascondersi un '', la spiegazione pe

Walker e il suo laboratorio hanno infatti scoperto che le piastrine rilasciavanonel flusso ... l'esercizio non è possibile, quindi l'intervento farmacologico è un'importante area di', ...Walker e il suo laboratorio hanno infatti scoperto che le piastrine rilasciavanonel flusso ... l'esercizio non è possibile, quindi l'intervento farmacologico è un'importante area di', ...Walker e il suo laboratorio hanno infatti scoperto che le piastrine rilasciavanonel flusso ... l'esercizio non è possibile, quindi l'intervento farmacologico è un'importante area di", ...

Ricerca: PF4 elisir nel sangue, può 'ringiovanire' cervello che invecchia La Gazzetta del Mezzogiorno

E' chiave successo esercizio fisico, plasma giovane e ormone longevità, testato su topi anziani 'come se a 70 anni avessero mente da 40enni' ...Gli articoli su 'Nature', 'Nature Aging' e 'Nature Communications' di due gruppi di ricercatori Usa e uno australiano ...