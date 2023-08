Revenge porn | la sentenza soddisfa la vittima | nei guai il suo ex

Leggi su notizie

(Di giovedì 17 agosto 2023), lala: in arrivoper il suo ex fidanzato che ha diffuso le sue immagini a tutti i parenti e non solo Una bellazione per lache, nelle ultime ore, ha visto decisamente ingrossare il suo conto in banca. Ci troviamo negli Stati Uniti D’America, precisamente nel Texas, dove una donna è stata risarcita per ben 1,2 miliardi di dollari pochi giorni fa. Secondo quanto riportato da alcune fonti locali pare che la donna abbia citato in giudizio il suo ex fidanzato. Le accuse nei suoi confronti sono molto gravi visto che avrebbe inviato immagini e filmati intimi, riguardanti lei, a familiari, amici e colleghi di lavoro. Il tutto da un account fasullo. Questo è quello che fa sapere il noto quotidiano ...