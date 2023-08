Remnant 2 | Recensione | Gameplay Trailer e Screenshot

(Di giovedì 17 agosto 2023) Nel vasto panorama dei giochi d’azione e di ruolo, emerge un titolo che risplende come una stella brillante nel buio:2. Creato dalle menti geniali di Gunfire Games, questo capolavoro affascina i giocatori con una fusione audace tra l’anima dei soulslike e l’azione frenetica dei giochi sparatutto in terza persona.2 è un’esperienza unica che cattura l’essenza dell’esplorazione, la tensione del combattimento e l’entusiasmante scoperta di mondi enigmatici.Intricati mondi sconosciuti si aprono di fronte a noi, dove oscurità e mistero danzano in una sinfonia inquietante.2 non è solo un gioco, ma un viaggio epico attraverso dimensioni in continua mutazione. L’esperienza è un capolavoro che fonde l’adrenalina dei combattimenti con la profondità degli RPG ...

Sequel del già interessanteof the Ashes,2 è il classico sequel "bigger and better" che, come vi abbiamo anche raccontato in fase di(dove, per altro, gli abbiamo assegnato un sonoro 8,5! ), si è subito proposto come un ...... Baldur's Gate 3 Counter Stirke: Global Offensive2 Apex Legends Steam Deck Call of Duty ... Ora non resta che attendere la nostra, che arriverà nel corso del mese di agosto e sarà il ...Una delle più interessanti sorprese di questo già frizzantissimo 2023 è senza dubbio2 ( qui la nostra) , seguito di un videogioco del 2019 che ibridava TPS e soulslike all'interno della stessa produzione. Parte del successo di questo gioco si deve al quantitativo ...

Remnant 2 | Recensione – Il manuale del sequel perfetto Tom's Hardware Italia

Un ulteriore evento si aggiunge al calendario degli appuntamenti videoludici estivi, con THQ Nordic che unisce le forze a un altro publisher. Annunciato con largo anticipo dal publisher, è ormai decis ...Tom's Hardware vive grazie al suo pubblico. Quando compri qualcosa dai nostri link, potremmo guadagnare una commissione. Scopri di più Sequel del già interessante Remnant of the Ashes, Remnant 2 è il ...