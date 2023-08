Reddito di cittadinanza | l' Inps ha regalato 900 milioni di euro

(Di giovedì 17 agosto 2023) L'sotto la gestione di Pasquale Tridico avrebbequasi un miliardo dia furbetti e truffatori. È questa la tesi dell'esposto alla Procura della Corte dei Conti di Antonio Buccarelli magistrato della stessa Corte. L'esposto, di cui ha parlato La Verità risale al 9 agosto. La cifra di circa 900disi ricava dall'analisi delle tabelle dell'esercizio 2021 dell'. Ma tutto fa pensare che la cifra potrebbe "arricchirsi" analizzando anche gli esercizi degli anni 2020 e 2022. Secondo Buccarelli «non risulta essere stata posta in essere una attività di controllo successiva all'accoglimento delle domande sulla base delle autodichiarazioni dei requisiti, limitandosi l'Istituto a interrompere le erogazioni illegittime volta per volta segnalate dall'Autorità ...

Un caso di scuola è ildi. Approvato nel 2019 dal primo governo Conte - Salvini - Di Maio, fu ferocemente contrastato dal Pd (compresa la sinistra interna di Andrea Orlando). L'...... o familiare di cittadino italiano o comunitario, non avente ladi uno Stato membro ... indennità di mobilità; Fondi di solidarietà per l'integrazione del; altra forma di ...Certo, in altri campi non è così, perché gli strati sociali di riferimento sono diversi, come nel caso deldi. Sulla finanza pubblica è stata scelta una linea responsabile, ma la ...

Reddito di cittadinanza, ufficiale: arriva a settembre la nuova piattaforma per il bonus 350 euro Money.it

L’Inps sotto la gestione di Pasquale Tridico avrebbe regalato quasi un miliardo di euro a furbetti e truffatori. È questa la tesi ...MESSINA – “Non vogliamo lasciare indietro nessuno. La sospensione del reddito di cittadinanza da parte del governo rappresenta una vera e propria emergenza sociale. Come Movimento Cinquestelle, inviti ...