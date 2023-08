Red Bull | sfida in off - road a Las Vegas con Perez e la RB7

Casinò sfarzosi e scintillanti, ma anche deserti torridi e polverosi: per il video promozionale del GP di Las Vegas,ha deciso di mostrare ogni aspetto della città del Nevada e dei suoi dintorni . Un'iniziativa decisamente originale e sopra le righe, come da tradizione, in cui sono protagonisti una ...Dopo la spettacolare vittoria di Aleix Espargaró a Silverstone, i piloti della MotoGP sono pronti ad affrontare le forti staccate delRing. La settimana del GP Austria inizia con la conferenza piloti, in programma alle 17, da seguire in diretta su Sky Sport MotoGP. Domenica 20 agosto la gara della MotoGP in diretta alle 14 ...... lunedì ero a cena con tanta gente di, c'era anche Pit Beirer (direttore Ktm Motorsport, ndr), il rapporto è buono: un pilota cerca sempre il meglio, ma per adesso ho un contratto con la ...

ROMA - La Red Bull sta dominando il Mondiale 2023 di Formula 1, anche se c'è chi dà il merito esclusivamente a Max Verstappen. In ogni caso, è una situazione che di certo non rende felice Lewis Hamilt ...Al Red Bull Ring, il campione del mondo di Moto Gp, Francesco Bagnaia, riparte da una quota di 2,00, seguito da Martin a 4,00 e da Bezzecchi a 5,50. Il pilota della Ducati avanti nelle previsioni ...