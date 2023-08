Reazione a Catena | i Dai e Dai fanno dieci | la microscopica vincita

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 17 agosto 2023) La puntata didel 17 agosto 2023 ha avuto un insolito finale che ha visto nuovamente protagonisti i Dai e Dai. Questo trio sta spopolando sin da quando è iniziato questo mese e ancora non sono riusciti a trovare una squadra abbastanza forte, capace di tenerli testa. Nemmeno Anastasia, Silvia e Roberta, chiamate le ‘Pasticcione', sono riuscite nell'ardua impresa di mettere alla porta i Dai e Dai.2023, arriva Anastasia con il suo 'religioso silenzio' Marco Liorni ha aperto la puntata presentando subito le “Pasticcione”. La madre Anastasia, sin da quando è nato il game show estivo di mamma Rai, lo segue in ‘religioso silenzio', per usare le sue stesse parole. Ad affiancare la donna vi erano le sue figlie Silvia e Roberta, un trio simpatico e femminile, che ha saputo cavarsela ...