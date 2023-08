Real Madrid | Courtois operato con successo dopo rottura crociato

... quest'anno ha firmato con l'Al Nassr, in Arabia Saudita, lasciando proprio il Manchester United dove era tornato nel 2021 dopo aver militato anche nele nella Juventus.Su Mourinho: "L'ho già incontrato quando era ale io alla Roma. Oggi è un concorrente, però la gioia che ha ridato ai tifosi della Roma è importante, lo stadio è sempre pieno. Ha vinto ...Non nascondo che gli piace indossare una maglietta bianca (del, ndr.) più di una maglietta in bianco e nero. Tuttavia, devo accettare la sua scelta'. ALAL POSTO DI COURTOIS - 'Non ...

Modric, grana inattesa per il Real Madrid: infastidito dalle scelte di Ancelotti ItaSportPress

I campioni d’Europa del Manchester City hanno un maggior valore d’impresa: 4,73 miliardi. Juventus prima italiana, ma con la crescita più bassa rispetto al 2022 ...La società spagnola deve sostituire Militao recentemente infortunato e vorrebbe il centrale difensivo bianconero Bremer ...