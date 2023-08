Real Madrid | Courtois operato al legamento crociato

(Di giovedì 17 agosto 2023) Le ultime sulle condizioni di Thibaut, portiere dele del Belgio, dopo l’ultimo infortunio Il, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha annunciato che Thibautsi è sottoposto a un’operazione per la rottura del. COMUNICATO – Il nostro giocatore Thibautè statooggi con successo dal dottore Manuel Leyes, sotto la supervisione dei servizi medici del, per risolvere la rottura delanteriore del ginocchio sinistro.comincerà il suo percorso di recupero nei prossimi giorni.

Le ultime sulle condizioni di Thibaut Courtois, portiere dele del Belgio, dopo l'ultimo infortunio Il, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha annunciato che Thibaut Courtois si è sottoposto a un'operazione per ...L'estremo difensore è ricordato in particolare per le due 'papere' che hanno permesso aldi conquistare la Champions League nel 2018 contro il Liverpool, di cui Karius era guardiano tra i ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Un nome che piacerebbe al Palermo porta la mente al passato del: si tratterebbe di Federico Redondo, regista argentino figlio del famoso Fernando che ha indossato la casacca dei Blancos. Ne parla il Giornale di Sicilia, sottolineando 'l'interesse per ...

Modric, grana inattesa per il Real Madrid: infastidito dalle scelte di Ancelotti ItaSportPress

Il portiere del Real Madrid Thibaut Courtois è stato operato oggi "con successo" al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.L'estremo difensore ha poi risposto a una domanda in merito a un'ipotetica chiamata del Real Madrid, che era a caccia di un sostituto dell'infortunato Thibaut Courtois: "Non mi interessano storie del ...