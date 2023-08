Real Madrid | clamorosa idea in attacco | tutto su Lukaku se salta Mbappé

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 17 agosto 2023)per rinforzare l’: i Blancos sulle tracce di Romelunon dovesse arrivareStando a quanto riferisce Sport, ilavrebbe messo nel mirino Romelu, ormai da diverse settimane in uscita dal Chelsea, che non è ancora riuscito a trovare una soluzione. Un’operazione che andrebbe in porto solamente in prestito, visto che la volontà degli spagnoli è quella di puntare sull’arrivo di Kylian, che potrebbe essere rimandato al 2024.