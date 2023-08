Rapper italo marocchino arrestato a Milano per rapina | la vittima lo ha riconosciuto sui social

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 17 agosto 2023) Sarebbe un noto tdella zona di San Siro, noto su Spotify uno dei due responsabili della violentaavvenuta 8 mesi fa aai danni di un sedicenne di origini egiziane. Si tratta di due giovani italiani di seconda generazione di 18 anni, minorenni all’epoca dei fatti, con precedenti per un furto commesso insieme nel 2020. Alle ore 23.25 dello scorso 7 gennaio, i due assieme ad un terzo soggetto avevano avvicinato il 16enne nell’ascensore della fermata Segesta della metro lilla dicostringendolo a seguirli all’esterno. Qui gli hanno messo le mani in tasca chiedendogli i soldi e il cellulare. Non ottenendo nulla, hanno iniziato a colpirlo con calci e pugni fino a fargli perdere i sensi. A quel punto, sono fuggiti. Trasportato per trauma cranico all’ospedale San Carlo, il 16enne veniva poi dimesso ...