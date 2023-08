Ranking ATP | sfuma il 4° posto a Cincinnati per Sinner E ora potrebbe perdere una posizione

(Di giovedì 17 agosto 2023) Avrebbe desiderato festeggiare diversamente Jannikil suo 22° compleanno ieri, impegnato nel 2° turno del Masters1000 di. L’altoatesino, reduce dal successo nel 1000 di Toronto, non si è presentato al top della condizione contro il serbo Dusan Lajovic e, anche per una prestazione di livello del suo avversario, è arrivata una sconfitta che fa tramontare l’obiettivo 4°nella classifica mondiale.è n.6 delATP attualmente e, per quella che è l’evoluzione del torneo in Ohio, rischia diunae quindi di scalare in settima. Il tennista che ha questa possibilità è il greco Stefanos Tsitsipas, che con l’affermazione negli ottavi di finale del torneo negli Statesper l’appunto scavalcare il nostro ...

Nonostante serva per secondo il n°43 delresta sempre a contatto e dal 3 - 4 del primo parziale vince cinque game consecutivi . Sul punteggio di 6 - 4 2 - 0 il n°5opta per il ritiro , ...Il n°23 delnon ha risolto gli evidenti problemi alla parte bassa della schiena , mostrandosi molto rigido e servendo a velocità decisamente ridotte. Davidovich Fokina non si muove bene, ...Fuori al secondo turno anche Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti: il primo, numero 39, è stato ... ha ceduto 6 - 7 (2), 6 - 2, 6 - 3 alla giocatrice di casa, Jessica Pegula, n.3 dele del ...

Novak Djokovic torna a giocare negli Stati Uniti a quasi due anni dalla finale dello US Open persa da Medvedev, ma al primo match dopo Wimbledon la versione offerta è ancora molto opaca. Il prossimo o ...Jasmine Paolini accede agli ottavi di finale del torneo Wta 100 di Cincinnati, in Ohio. La 27enne toscana n.43 al mondo ha eliminato al secondo turno la 25enne spagnola Cristina Bucsa (n.68) per 6-1 6 ...