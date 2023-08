Raid notturno a Bariano | 36enne prende a martellate 9 automobili

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 17 agosto 2023). Sono ancora da chiarire i motivi che hanno spinto undia danneggiare con un martello almeno nove vetture parcheggiate in via De Gasperi. È successo nella notte tra mercoledì e giovedì (17 agosto), tra le 2.30 e le 3. L’uomo, G.G le sue inziali, ha distrutto i vetri dei finestrini, dei parabrezza e dei lunotti posteriori. I rumori hanno svegliato i residenti della zona, che hanno allertato i carabinieri di Treviglio, subito arrivati sul posto. Dopo una breve fuga, il colpevole è stato individuato e fermato dai militari in via Monte Grappa. Si tratta di un barianese già noto alle forze dell’ordine per aver tentato di rapinare nel 2019 una donna che stava prelevando dei contanti allo sportello del bancomat. In quell’occasione era stato arrestato ed era finito a processo con le accuse di tentata rapina aggravata, ...